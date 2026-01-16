Школа креативных индустрий откроется в округе Пушкинский в 2026 году

Учреждение создадут на базе «Пушкинской детской школы искусств» в Ивантеевском филиале. В новой школе будут три специализированные студии.

Ученики в возрасте от 12 до 17 лет будут проходить дополнительное обучение на современном оборудовании в студиях звукорежиссуры, современной электронной музыки и дизайна. Их научат создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий.

Школа станет частью федерального проекта «Придумано в России». В 2026 году округ Пушкинский стал единственным победителем среди муниципалитетов Подмосковья и поэтому получит федеральную субсидию на строительство школы. Открытие учреждения планируется на 1 сентября.

В 2024 году Ивантеевский филиал «Пушкинской детской школы искусств» прошел капитальный ремонт стоимостью более 190 миллионов рублей. В здании заменили кровлю, коммуникации и фасад, отремонтировали помещения, установили камеры видеонаблюдения. После обновления количество учеников выросло до 600, открылись отделения хореографии, основ дизайна и керамики.