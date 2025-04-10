Школа искусств в Серебряных Прудах откроет набор новых учеников с 15 апреля

Детская школа искусств имени Алексея Кившенко открывает прием заявлений на 2025-2026 учебный год с 15 апреля. Приглашаются дети в возрасте от пяти до 12 лет.

Учреждение было основано 1 сентября 1999 года и названо в честь уроженца Серебряных Прудов, художника Алексея Кившенко. В настоящее время в школе обучается более 120 детей.

В рамках музыкальных программ предлагаются занятия по фортепиано, народным инструментам, скрипке, синтезатору, эстрадному вокалу и хореографии. Художественные направления включают живопись и изобразительное творчество.

Основной период набора продлится до 15 июня. Дополнительный будет проводиться с 15 августа по 30 сентября при наличии свободных мест.

Заявления принимаются через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Подробные условия и правила приема, а также перечень специальностей и образовательных программ размещены на официальном сайте школы.