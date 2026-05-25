Школа искусств представила отчетный концерт в Воскресенске

В ДК «Юбилейный» прошел отчетный концерт воскресенской детской школы искусств за 2025-2026 учебный год. Программа была посвящена Дню славянской письменности и культуры и собрала учеников, педагогов и гостей.

На сцене Дома культуры выступили творческие коллективы и солисты структурных подразделений ДМШ и ДШИ Воскресенской детской школы искусств. Концерт стал итогом учебного года и показал уровень подготовки учащихся разных направлений.

Зрителей и участников поздравил Благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Кирилл Седов.

«Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры. Этот день напоминает о важности родного языка, традиций и духовного наследия», — сказал он.

Программа включала хоровые и сольные номера, инструментальные выступления, танцевальные композиции и поэтические миниатюры. В концерте прозвучали произведения русских и зарубежных авторов, народные песни и современные сочинения.

Отдельный акцент сделали на теме единства народов России. Ведущие подчеркивали значение сохранения культурных традиций и преемственности поколений. Участники показали разнообразный репертуар и высокий уровень подготовки.

Завершился вечер словами благодарности в адрес преподавателей, концертмейстеров, родителей и учеников. Организаторы отметили важность совместной работы семьи и педагогов в развитии детского творчества и воспитании личности.

Подобные концерты помогают раскрывать таланты детей и укрепляют связь между поколениями. Они создают условия для творческого развития и поддержки интереса к искусству.