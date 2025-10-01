Школа искусств «Моя Русь» в Подольске отметила 30-летие
В городском округе Подольск в выставочном зале открылась экспозиция, приуроченная к 30‑летию Детской школы искусств «Моя Русь». На торжественной церемонии присутствовали почетные гости и представители администрации.
Председатель Комитета по культуре и туризму администрации Подольска Августа Евстигнеева поздравила коллектив и учащихся.
Праздничную программу подготовили воспитанники фольклорного ансамбля «Цветень» под руководством Тамары Бычковой, которая также является основательницей и руководителем школы «Моя Русь».
По ее словам, школа была одной из первых такого профиля в РФ и до сих пор остается уникальным учреждением, которое профессионально обучает детей фольклорным и декоративно‑прикладным традициям.
«Такая школа появилась в Российской Федерации первая. И до сих пор она является первой фольклорной школой… Но сегодня „Моя Русь“ — это единственное учреждение, которое занимается именно с детьми профессиональным обучением», — отметила она.
На втором этаже выставочного зала представлено более 200 предметов декоративно‑прикладного искусства. Заведующая отделением декоративно‑прикладного творчества Марина Оборина отметила, что на выставке представлены работы учащихся. Некоторые работы — бывших выпускников, которые продолжают традиции наставников и работают в школе преподавателями».
Посетители также смогут увидеть национальную одежду, восстановленную и сшитую выпускницей Анастасией Жимолоскиной. Сейчас она преподает бисероплетение и своими силами восстанавливает костюмы. Экспозиция будет работать до 12 октября, вход свободный.