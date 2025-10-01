Школа искусств «Моя Русь» в Подольске отметила 30-летие

В городском округе Подольск в выставочном зале открылась экспозиция, приуроченная к 30‑летию Детской школы искусств «Моя Русь». На торжественной церемонии присутствовали почетные гости и представители администрации.

Председатель Комитета по культуре и туризму администрации Подольска Августа Евстигнеева поздравила коллектив и учащихся.

Праздничную программу подготовили воспитанники фольклорного ансамбля «Цветень» под руководством Тамары Бычковой, которая также является основательницей и руководителем школы «Моя Русь».

По ее словам, школа была одной из первых такого профиля в РФ и до сих пор остается уникальным учреждением, которое профессионально обучает детей фольклорным и декоративно‑прикладным традициям.

«Такая школа появилась в Российской Федерации первая. И до сих пор она является первой фольклорной школой… Но сегодня „Моя Русь“ — это единственное учреждение, которое занимается именно с детьми профессиональным обучением», — отметила она.