Школа имени Героя России Монетова прошла приемку в Подольске

В школе имени Героя России Александр Монетова ко встрече с учениками здесь все готово — классы, актовый зал и учителя, которые летом разрабатывали новые методики обучение. Приемку образовательный комплекс прошел один из первых — еще в начале июля.

Нареканий от комиссии нет. Чистые аудитории, профессиональная работа сотрудников безопасности и улыбки на лицах учителей. В образовательном учреждении в каждого ребенка педагоги вкладывают не только знания, но и душу. Именно за это учреждение так любят ученики.

С этого года здесь введут занятия по работе с искусственным интеллектом. Проект пилотный, но в него вошли около 10 школ Подольска. В детях с самого раннего возраста здесь развивают всесторонние качества — как человеческие, так и профессиональные. Ведь каждый развитый ребенок — это особый вклад в будущее всей страны.