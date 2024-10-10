Новую школу на 550 мест в Домодедове достроят в 2025 году

Подрядчик, который занят на строительстве новой школы в Домодедове, выполнил более 50% от запланированного объема. Образовательное учреждение расположилось в микрорайоне Барыбино. Его откроют в 2025 году.

Подрядчик завершил монолитные работы. На объекте заняты 115 человек, используется семь единиц техники. Строители проводят монтаж инженерных сетей, занимаются внутренней отделкой.

Площадь здания — более 10 тысяч квадратных метров. Здесь расположат учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, медицинский кабинет и административные помещения. Школу адаптируют для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, строительство ведется по государственной программе за счет регионального бюджета. Открытие запланировано на 2025 год.

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