Школа «Эврика» в Люберцах откроется 1 сентября
Новую школу откроют в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах 1 сентября. Образовательный комплекс рассчитан на 1,1 тысячи мест.
На территории школы сейчас обустраивают сетчатое ограждение баскетбольной площадки, высаживают растения.
В здании площадью 12,6 тысячи квадратных метров создали броки начальной и основной школы. Внутри — 54 учебных класса, зоны коворкинга, медиатека, актовый и обеденный залы. На территории установили футбольное поле с беговыми дорожками, место для спортивных игр и прыжков в длину.
Стадионом смогут пользоваться все жители микрорайона.
Школу построили в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».