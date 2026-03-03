Школьников из Подмосковья пригласили на экологический проект

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского начинает новый сезон эколого-просветительского проекта «Школа «ЭКОЛИДЕР»». Школьники, увлеченные экологией, геологией и естественными науками, приглашаются к участию в конкурсном отборе. Главный приз для финалистов — путевка в Международный детский центр «Артек» на смену «Артек — быстрее, ярче, вместе», которая пройдет с 8 по 28 августа 2026 года.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «Такие проекты, как «Школа «ЭКОЛИДЕР»», помогают школьникам сделать осознанный выбор профессии и научиться бережному отношению к природе через понимание ее глубинных законов».

В этом году для финалистов разработан специальный курс: «Естественнонаучная “Школа «ЭКОЛИДЕР”. Из прошлого в будущее»». В «Артеке» участники узнают, как история жизни на Земле связана с современными экологическими проблемами, изучат влияние изменения климата на экосистемы и попробуют себя в роли исследователей.

Чтобы получить путевку в легендарный лагерь, нужно пройти конкурсный отбор до 16 марта 2026 года. Он включает три этапа:

1. Написать сочинение-рассуждение на тему: «Российский ученый (изобретатель, конструктор и т. п.), который меня вдохновляет». 2. Принять участие в онлайн-вебинарах от экспертов Фонда. 3. Создать вдохновляющий видеоролик на тему «Прошлое и будущее Земли — в наших руках!».

Участниками могут стать школьники от 8 до 17 лет. Подробная информация об участии в проекте и условиях конкурса размещена на [официальном сайте Фонда им. В. И. Вернадского](https://vernadsky.ru/de/proekty/eco-leader).