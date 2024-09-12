Сегодня 10:01 «Школа для каждого». Директор центра «Полет» в Красногорске — о профильных классах и секциях Профильные классы и кружки открыли в центре «Полет» в Красногорске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Образовательный комплекс «Полет» открыли в Павшинской Пойме 2 сентября. Учреждение помогло разгрузить три школы и почти полностью избавило микрорайон от второй смены, приняв свыше двух тысяч детей. О современном оснащении и подходе к образовательному процессу рассказала директор центра Светлана Дудкина в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Образовательный центр «Полет» построили всего за два года. Площадь здания составила 26 тысячи квадратных метров. В кабинетах создали современные комфортные условия для обучения и поставили новую технику. Всего «Полет» принял 11 классов, в каждом из них — от 25 до 30 учеников. Благодаря качественной работе строителей школа смогла принять немного больше учеников, чем было заявлено по проекту.

«Полет» — школа равных возможностей! «Полет» для того, чтобы каждый ребенок мог себя в чем-то попробовать. У нас школа для каждого. Не для всех, а для каждого. Светлана Дудкина

В школе будут работать профильные и предпрофильные классы, секции дополнительного образования и многое другое. Так, дети смогут заниматься по предпринимательскому или технологическому направлению. В медиаклассах ребят будут учить ораторскому и театральному искусству, актерскому мастерству. Желающие также смогут посещать туристический клуб и изучать особенности своей малой родины. Поиск педагогов для «Полета» начался еще в феврале, рассказала Светлана Дудкина. Собеседования директор проводила лично, стараясь набрать энтузиастов, готовых развиваться и работать. «Новые школы — это новые возможности и колоссальный труд педагогов. Чтобы создать что-то новое, каждый должен поверить в то, что ты должен делать. Я набирала энтузиастов, которые готовы и хотят», — отметила Светлана Дудкина. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».