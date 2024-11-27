Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новое спортивное оборудование

Депутат Совета депутатов городского округа Дубна подарил воспитанником школы для детей с ОВЗ «Возможность» новое спортивное оборудование. Снаряды и тренажеры помогут детям укрепить здоровье и разнообразить уроки физкультуры.

В школе «Возможность» городского округа Дубна работает спортивный клуб «Искра». Учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья пополнилось велотренажерами, тренажером для гиперэкстензии, универсальной скамьей для пресса и других упражнений, амортизаторами, медболами, координационными лестницами и бодибарами. Занятия по физической культуре у ребят станут более насыщенными и продуктивными.

Школа «Возможность» развивает спортивные традиции и помогает воспитывать детей в Дубне здоровыми и активными.

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