Школа для 1,1 тысячи детей в Жуковском откроется 1 сентября

Фото: Минстрой МО

Новая школа на 1,1 тысячи мест в Жуковском готова принять учеников с началом учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование».

Общая площадь здания составляет почти 17 тысяч квадратных метров. В школе предусмотрены учебные кабинеты, лаборантские, универсальные кабинеты для начальной и основной школы, IT-полигон, мастерские, медицинский блок и другие необходимые помещения.

Важно, что в образовательном учреждении созданы комфортные и безопасные условия для обучения, а также безбарьерная среда для детей с ОВЗ. На прилегающей территории обустроили стадион с легкоатлетическим сектором, а также детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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