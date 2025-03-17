Школа будущих родителей в Орехово-Зуеве проведет занятие по уходу за младенцами

Орехово-Зуевская больница распахнет свои двери для будущих родителей, приглашая их на очередное занятие школы будущих мам и пап. Оно состоится 18 марта в 13:00, сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие пройдет в конференц-зале женской консультации, где опытный специалист — заведующая отделением новорожденных и врач-неонатолог родильного дома Мария Елина поделится своими знаниями и ответит на все интересующие вопросы.

В рамках занятия будущие родители получат информацию о самых важных аспектах ухода за новорожденным ребенком, включая правила купания, пеленания и кормления. Особое внимание уделят преимуществам грудного вскармливания.

Не останется без внимания и вопрос профилактики туберкулеза: специалисты объяснят, почему так важно, чтобы окружение новорожденного проходило своевременное обследование.