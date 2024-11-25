Школа бокса чемпиона мира Алексея Папина откроется в Видном в 2025 году

В январе 2025 года в подмосковном Видном начнет работу новая школа бокса «Пересвет», которую возглавит мастер спорта международного класса и чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин. Глава Ленинского округа Станислав Каторов лично оценил ход ремонтных работ в будущем спортивном центре.

По данным пресс-службы, основные работы в помещениях уже завершены. Осталось установить спортивное оборудование в зале и дооснастить раздевалки скамейками и вешалками. Душевые помещения полностью готовы к эксплуатации.

Алексей Папин рассказал, что здесь смогут заниматься более 100 человек. Для детей будет организована программа «Общая физическая подготовка с элементами борьбы», подростки смогут посещать занятия по боксу и кикбоксингу, а взрослые от 18 лет — секцию по этим же направлениям.

«Школа станет важным местом для развития спортивного потенциала. Здесь каждый, от начинающих детей до взрослых любителей боевых искусств, найдет уважительное отношение и профессиональный подход. Под руководством Алексея Папина занятия обещают быть не только эффективными, но и интересными», — подчеркнул Станислав Каторов.

Набор в школу начнется уже в декабре. Записаться на занятия можно будет только очно, обратившись на ресепшен школы «Пересвет».

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