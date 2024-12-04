Сегодня 10:57 Школа бокса чемпиона мира Алексея Папина откроется в Видном в 2025 году 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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В Ленинском округе в январе 2025 года откроется школа бокса «Пересвет». Сейчас специалисты заканчивают последние приготовления.

Тренировки будут проходить под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина. Проверить подготовку к открытию приехал глава муниципалитета Станислав Каторов. «Я думаю, что в ближайшее время школа уже откроет свои двери и будет готова принять учеников», — заявил руководитель клуба бокса «Пересвет» Алексей Папин.

В помещении уже сделан ремонт, уложено специальное покрытие, полностью готовы душевые. Осталось установить спортивное оборудование в зале, расписать стены и привести в порядок раздевалку.

Набор в школу стартует в декабре, заниматься в ней смогут как дети, как и взрослые. Записаться на тренировки можно будет очно на ресепшене «Пересвета». Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».