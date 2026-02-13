Школ построят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках в 2026 году

Школу построят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в районе Подрезково в Химках в 2026 году. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест.

Площадь учебного заведения составит 19,6 тысячи квадратных метров. В здании обустроят два спортивных и один актовый залы, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской работы с лаборантскими и выставочными пространствами. Особенностью школы станет собственный бассейн.

На территории оубстроят сквер, футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр.

Жилой комплекс строят в 10 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе под брендом «1-й ДСК». Там создадут 4,2 тысячи квартир. Полностью проект реализуют к 2028 году, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.