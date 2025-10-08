Шкафы стали арт-объектами в Наро-Фоминске

Наро-Фоминск стал еще одним подмосковным городом, где обычные уличные технические шкафы превратились в настоящие произведения искусства. Это преображение стало возможным благодаря реализации проекта «АртУлочкаРТК».

Теперь на улицах округа можно встретить уникальные арт-объекты, которые уже успели привлечь внимание и вызвать положительные отзывы у горожан. Автором художественного преображения стал художник Ари Арутюнян, обладающий большим опытом в создании муралов и других форм уличного искусства. С помощью баллончиков с аэрозольными красками мастер превратил обычные металлические конструкции в яркие произведения стрит-арта. Нанесенные Ари Арутюняном изображения не случайны и затрагивают темы, имеющие особое значение для Наро-Фоминска.

Художник творчески переосмыслил местную историю, культурное наследие и знаковые места округа. Стоит отметить, что проект «АртУлочкаРТК» уже успешно реализован в других городах Подмосковья, таких как Егорьевск, Луховицы и Чехов, где коммуникационные шкафы провайдера превратились в объекты стрит-арта.