Шкаф для хранения эндоскопов поступил в больницу Наро-Фоминска

В кабинете эндоскопии Апрелевского подразделения Наро-Фоминской больницы установлен новый шкаф для хранения эндоскопов. По словам специалистов, данное приобретение направлено на обеспечение максимальной безопасности пациентов и снижение риска повторного инфицирования.

Новое оборудование позволит обеспечить соответствие стандартам стерилизации и хранения медицинских инструментов. Устройство автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов представляет собой шкаф, разработанный с применением передовых технологий. Он предназначен для сушки и хранения до восьми эндоскопов в асептических условиях.

«Шкафы указанной серии — это приборы, полностью соответствующие современным требованиям, предъявляемым к хранению эндоскопов как в России, так и за рубежом. Благодаря автоматизированной системе сушки и асептическим условиям новое оборудование позволит значительно снизить риск внутрибольничных инфекций и обеспечить высокий уровень безопасности для пациентов», — сообщил инженер по оборудованию Наро-Фоминской больницы Сергей Цепков.