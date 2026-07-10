Шиномонтаж у реки Серебрянки в Реутове снесут по решению суда

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации городского округа Реутов к компании «Ореан», обязав ее демонтировать шиномонтаж. Объект разместили с нарушением требований земельного, водного и природоохранного законодательства.

Суд установил, что шиномонтаж построили на участке в охранной зоне, а также в прибрежной защитной и береговой полосах реки Серебрянки.

Водный объект находится в федеральной собственности, а береговая полоса относится к территориям общего пользования и не может передаваться в частную. Кроме того, суд пришел к выводу, что сам участок сформировали с нарушением законодательства.

Отдельное внимание уделили экологическим рискам. По мнению суда, деятельность шиномонтажной мастерской в непосредственной близости от водного объекта может привести к загрязнению реки нефтепродуктами. При этом компания не представила доказательств того, что приняла необходимые меры для предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Внешний вид объекта также не соответствовал правилам благоустройства, принятым в Реутове.

По итогам разбирательства суд обязал «Ореан» демонтировать спорный объект. Если решение не исполнят добровольно, администрация округа получит право организовать процесс самостоятельно.

Решение подтверждает приоритет соблюдения требований природоохранного, земельного и водного законодательства, а также направлено на защиту экологических интересов жителей и сохранение водных объектов.