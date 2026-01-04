Шестой «Забег обещаний» прошел в Домодедове

1 января в Городском лесу состоялась традиционная спортивная акция «Забег обещаний», собравшая спортсменов и активных жителей округа. Спортивная акция проходит уже шестой год подряд.

В этот раз на старт вышли около 150 участников. Цифра дистанции была выбрана не случайно: атлеты преодолели ровно 2026 метров, ознаменовав тем самым наступление нового года. Главная особенность «Забега обещаний» заключается в том, что это не соревнование на скорость.

На стартовых номерах участники писали не свои фамилии, а заветные цели и обещания, данные самим себе на предстоящие 365 дней: «пробежать марафон», «выучить иностранный язык», «больше времени проводить с семьей» или «открыть свое дело».

Формат мероприятия был свободным. Участники бежали и шли в свободном формате: с детьми, колясками, питомцами и скандинавскими палками.