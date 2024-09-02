Шестой сезон трудового отряда «Чистогорье» завершили в Солнечногорске

Торжественное закрытие шестого сезона трудового отряда главы муниципалитета «Чистогорье» состоялось на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Более 190 подростков от 14 до 17 лет на протяжении двух месяцев лета занимались благоустройством городских улиц.

Ребята трудились в Солнечногорске, а также в поселках Андреевка и Алабушево. Подростки убирались в парках и скверах, высаживали и поливали цветы, убирали мусор и поддерживали в чистоте детские площадки, помогали ветеранам и пенсионерам. За два месяца они собрали порядка 1200 мешков мусора объемом 160 литров.

Начальник Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов и директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов наградили самых активных и ответственных участников трудового отряда. Они получили памятные подарки и грамоты.

«За все время работы трудового отряда главы округа Константина Михалькова они не только делали наш городской округ лучше, но и смогли проявить свои личностные качества и профессиональные компетенции. Ребята участвовали в городских праздниках, спортивных соревнованиях, экологических акциях, мастер-классах, сдавали нормы ГТО», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.