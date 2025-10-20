Шестой пригородный поезд «Иволга 4.0» запустили на Ярославском направлении МЖД

На Ярославском направлении начал курсировать шестой поезд нового поколения «Иволга 4.0». В Министерстве транспорта Московской области уточнили, что поезд с бортовым номером 068 вышел на линию, заменив устаревшую модель ЭД4М.

До конца года планируется поставка еще девяти таких электропоездов. Большинство составов пройдут испытания и начнут перевозить пассажиров в предновогодний период, а оставшиеся пополнят парк в начале 2026 года.

В вагонах новых поездов установлены климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение и розетки для зарядки электронных устройств.

Для пассажиров с велосипедами и электросамокатами предусмотрены специальные крепления.

Конструктивной особенностью составов стало наличие трех дверей в промежуточных вагонах вместо двух, что значительно ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров.

Центральная пригородная пассажирская компания проводит обновление подвижного состава на Ярославском направлении совместно с Департаментом транспорта Москвы и компанией «РЖД».

До 2030 года запланирована поставка 92 новых электропоездов, что позволит сократить средний возраст подвижного состава более чем в пять раз — с 17 до 3,5 лет.