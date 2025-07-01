Шестой отбор на получение ИТ-грантов стартовал в Подмосковье

На регпортале госуслуг Подмосковья начался отбор на получение ИТ-грантов в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Поддержка ИТ-отрасли — это не разовая мера, а выстроенная система работы, основанная на доверии и обратной связи. Мы стремимся быть надежным партнером, который учитывает потребности бизнеса и помогает находить решения», — рассказал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

В ведомстве отметили, что претендентами на субсидии могут стать компании, которые зарегистрированы в Московской области, имеют выручку от 30% и соответствуют классификациям по ОКВЭД.

Важно, что грант предоставляется компаниям, в штате которых пять и более новых сотрудников с зарплатой от 120 тысяч рублей. При этом специалисты не должны быть трудоустроены весь прошлый год до текущего приема.

Подробная информация о грантах и порядке отбора доступна на регпортале госуслуг.