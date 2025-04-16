Шестой детский сад построят в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

Шестой детский сад построят на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» в Ленинском округе. Строители уже установили монолитный каркас и завершили каменную кладку.

Сейчас рабочие устанавливают окна и обустраивают кровлю. В детском саду площадью около 3,5 тысячи квадратных метров смогут разместиться одновременно 250 дошкольников. Учреждение предоставит рабочие места для 55 человек.

Внутри обустроят 10 групповых помещений с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетами и санузлами. Кроме того, в здании будут действовать кабинет логопеда и спортзал. В каждом помещении появится новая мебель и необходимое оборудование.

Возле детского сада оборудуют игровые и спортивные площадки. Кроме того, специалисты озеленят территорию возле здания, посадив деревья, кустарники и цветы.

Внешний вид детского сада будет поддерживать архитектурный облик жилого комплекса.