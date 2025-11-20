Шестнадцать катков обустроят к зимнему сезону в Можайском округе

На территории муниципалитета планируют организовать 16 площадок для дворового хоккея и семейного катания на коньках. Специалисты приступят к работе по обустройству катков, как только установится стабильная минусовая температура.

Центральной площадкой в Можайске станет каток на Губернаторской площади, напротив Дворца спорта «Багратион». Катки под открытом небом обустроят также напротив школы № 3 на улице Полосухина и во дворе дома № 14 на улице 20 Января.

Ледовые площадки также планируют организовать в деревне Ивакино, селах Поречье, Семеновское, Борисово, Сокольниково, поселках Красный Балтиец, Уваровка, Синичино, Спутник, Гидроузел, МИЗ, Химик и Строитель.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации катков еще по четырем адресам.

Напомним, что ежегодный проект «Зима в Подмосковье» стартует в регионе с наступлением декабря. Министр культуры и туризма Василий Кузнецов сообщил, что будет организовано более 5 тысяч мероприятий: выставки, фестивали, спектакли, утренники, елки, ледовые шоу, спортивные соревнования и многое другое. Откроются катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и горнолыжные курорты.