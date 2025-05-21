Шестнадцать дворов благоустроят в Ленинском округе в 2025 году

Комплексное обновление придомовых территорий стартовало в муниципалитете. В текущем году планируют привести в порядок 16 объектов.

Специалисты уже приступили к благоустройству двора многоквартирного дома № 21 на Школьной улице в Видном и у домов № 1, 3 и 5 на Заводской улице. Там восстановят дорожное покрытие и заменят бордюрные камни, отремонтируют проезды и тротуары, а также проведут работы по озеленению и модернизации малых архитектурных форм.

«Наша цель — создать комфортное пространство возле каждого дома в Ленинском округе. Это включает в себя удобные скамейки у подъездов, безопасное покрытие на детских площадках, современные игровые конструкции, хорошее освещение, а также наличие парковочных мест и ухоженных мусорных контейнеров», — рассказала заместитель главы округа Татьяна Калямина.

Она добавила, что план благоустройства на 2025 год предусматривает обновление инфраструктуры, замену освещения, озеленение и создание клумб. Работы, не вошедшие в текущий план, будут перенесены на следующий год.