Шестилетняя спортсменка из Ступина стала победительницей на первенстве ЦФО по русским шашкам

Воспитанники отделения шашек ступинской спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва приняли участие в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по русским шашкам. Соревнования прошли в Калуге с 1 по 8 февраля.

Среди спортсменов из Ступина в категории «девочки до 9 лет» лучшим результатом отличилась Мария Сохрякова. Шестилетней девочке удалось завоевать золото первенства, став самой юной победительницей в истории спортивного учреждения.

Мария начала профессионально заниматься шашками всего полгода назад. До этого она уже добивалась успехов на турнирах в детском саду. Это сподвигло ее родителей отдать дочь в спортивную школу олимпийского резерва.

Старший тренер отделения шашек, гроссмейстер России Николай Макаров, подчеркнул, что подготовка ребят велась всем тренерским составом, включая Дмитрия Разумовского и Игоря Мельцера. Основываясь на статистике спортсменов, тренеры определили 20 человек, которые будут представлять Ступино на первенстве ЦФО. На этих соревнованиях настоящим открытием стала Мария Сохрякова, одержавшая абсолютную победу в своей категории. Еще одна юная шашистка, Серафима Рассказова, уверенно завоевала серебро в категории «девочки до 11 лет».