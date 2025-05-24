Шестилетний атлет из Балашихи во второй раз вошел в Книгу рекордов России

Юный спортсмен из Балашихи Марк Маилян вновь прославил свой город — в возрасте всего шести лет он стал самым молодым россиянином, выполнившим сложнейший гимнастический элемент — рондат с винтом на акробатической дорожке. Этот рекорд официально занесён в Книгу рекордов России.

Для Марка это уже второй значимый рекорд: год назад, в пять лет, он успешно выполнил винтовое сальто назад с полным оборотом на батуте, что также было зафиксировано в национальном реестре.

Балашиха может гордиться и другими юными рекордсменами. Так, Мария Архипова произнесла свое первое слово «мама» в возрасте шести месяцев и четырех дней — самый ранний случай в стране. Ева Куценко из школы № 13 установила рекорд по количеству нижних волейбольных передач в стену за один подход, а четырёхлетняя гимнастка Эмилия Климкович выполнила 33 маховых колеса за минуту.

Кроме того, Марк Новиков из Балашихи стал самым юным в России спортсменом, освоившим сложнейший BMX-трюк tailwhip в возрасте 7,5 лет.

Книга рекордов России — это масштабный проект, направленный на создание полного информационного банка достижений россиян. Основные разделы книги посвящены рекордам в спорте, архитектуре, человеческих возможностях и географии.