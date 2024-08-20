Шестилетнего пациента с аутоимунным энцефалитом спасли в НИКИ детства

Шестилетнюю девочку на машине скорой помощи привезли в НИКИ детства с полным параличом мышц. После перенесенной вирусной инфекции здоровый активный ребенок перестал двигаться и говорить, не реагировал на речь и находился в состоянии стопора. Пациентку приняла команда отделения анестезиологии и реанимации.

«В медкарте у девочки уже был предварительный диагноз — энцефалит. Нам необходимо было его уточнить, а также исключить другие тяжелые инфекции. Проведя осмотр, взяв все необходимые анализы, дообследовав ребенка, мы параллельно начали терапию иммуноглобулином и гормональными препаратами», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Тагиров.

К спасению девочки подключилась неврологи. Совместно врачи установили, что у ребенка аутоимунный энцефалит. Это опасное заболевание, которое может развиться на фоне перенесенной вирусной инфекции. Если вовремя не поставить диагноз и не начать лечение, могут наступить необратимые нарушения, в том числе памяти и поведения, инвалидность и даже смерть.

«В случае такого диагноза образуется огромное количество антител, которые уничтожают ткани головного мозга, его миелиновую оболочку. Благодаря своевременно начатой терапии, девочка уже начала ходить в ходунках, стала разговаривать, сама кушает», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

После выписки ребенок будет раз в месяц ложиться на госпитализацию в отделение медицинской реабилитации НИКИ детства для восстановления прежних двигательных функций и речи.

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