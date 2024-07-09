Шестичасовая автогонка Кубков России и Подмосковья прошла под Волоколамском

Самая длинная кольцевая гонка на выносливость Кубков России и Подмосковья прошла в Волоколамском городском округе. В соревнованиях приняли участие свыше 40 пилотов 18 экипажей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в шестичасовом марафоне первое место заняли Виталий Петров и Сергей Сироткин, а спортсмены из Подмосковья Кирилл Киракозов и Михаил Лобода, лидировавшие практически на протяжении всей гонки из-за технической неисправности болида оказались на втором месте.

В зачете «GT4» Николай Виханский, Роман Голиков и Петр Плотников заняли первое место в классе «Туринг». Второе место завоевали Андрей Солуковцев из Подмосковья и Давид Погосян из Москвы. Бронзу получили Ринат Салихов и Сергей Борисов.

​Старты Российской серии кольцевых гонок организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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