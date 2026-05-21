Шестерых участников массовой драки заключили под стражу в Одинцове

Одинцовский городской суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу на срок до 18 июля 2026 года. По данному факту территориальным следственным управлением УМВД было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

19 мая в Дежурную часть Немчиновского ОП УМВД России по Одинцовскому округу поступило сообщение о драке со стрельбой около одного из домов на улице Чистяковой. Затем трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет обратились в медицинское учреждение.

Шесть граждан в возрасте от 32 до 43 лет были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Инцидент произошел 18 мая 2026 года. Причиной массовой драки между участниками стала ситуация: между компанией мужчин завязался разговор о бизнесе, в ходе которого произошел словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического пистолета.