Лучших сотрудников предприятий наградили в Балашихе | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:54 Лучших сотрудников предприятий наградили в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Отличившихся работников разных предприятий и организаций Балашихи наградили в честь Дня труда Московской области. Шестьдесят человек отметили за многолетнюю работу и успехи.

Среди награждаемых работники сфер здравоохранения, образования, старейшие трудовые династии округа. Им вручили награды от губернатора Подмосковья, почетные грамоты и знаки.

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«Чествуем всех тех, кто себя проявил, кто в своем трудовом коллективе сделал что-то новое, выдающееся, чествуем ветеранов и предприятия. В прошлом году Балашиха выросла по отгрузке основных видов товаров и продукции на 16%. Это очень существенный прирос. Каждый год бюджет прирастает. Это тоже показатель того, что город развивается, не стоит на месте, ставит перед собой новые планы», — сказал Игорь Брынцалов.

Также за многолетнюю и успешную работу 24 человека получили почетные грамоты главы городского округа Балашиха.

«Ежегодно правительство Московской области подводит рейтинги. мы всегда находимся в числе лучших городов Подмосковья по тем задачам, которые стоят перед нами. Это результат огромного труда большого количества людей. Результат системной работы наших градообразующих предприятий, учреждений, правоохранительных органов и, конечно, наших жителей. „, — сказал Сергей Юров.

Для сотрудников также устроили концерт, на котором выступили творческие коллективы Балашихи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что еще четыре индустриальных парка откроют за два года в Подмосковье.

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