Шесть выпускников в Химках сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Химках шесть выпускников получили максимальные баллы на ЕГЭ по информатике. Среди них — учащиеся из разных школ округа.

Три стобалльника — Олег Собчук, Михаил Редров и Вениамин Гусаров — окончили Химкинский лицей. Также высокий результат показали Владислав Искрин из Аэрокосмического лицея, Матвей Галактионов из школы «Лига первых» и Кирилл Гнездилов из гимназии № 9.

Значительную роль в достижении таких успехов сыграли учителя: Ангелина Андреевна Холопова, Екатерина Анатольевна Паламарчук, Татьяна Сергеевна Невоя, а троих выпускников Химкинского лицея подготовила Наталья Андреевна Массальская.

Глава Химок Елена Землякова выразила благодарность педагогам за их профессионализм и поддержку, отметив их вклад в успехи учеников.

На данный момент известны результаты по основным дням ЕГЭ: всего 26 выпускников из Химок стали стобалльниками по таким предметам, как литература, русский язык, химия, физика, профильная математика и информатика.