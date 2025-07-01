Шесть выпускников медицинского колледжа в Шатуре получили красные дипломы

В зале Шатурского филиала Московского областного медицинского колледжа на торжественной церемонии чествования выпускников собрались молодые специалисты и педагоги. В этом году шести ребятам вручили красные дипломы.

Их обладателями стали Дарья Кирилина, Маргарита Семенова, Елизавета Сорокина, Мария Максимкина, Инна Осипова и Олеся Панина. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова также подарила ребятам благодарственные письма и памятные подарки.

«Вы выбрали непростой, но благородный путь — помогать людям. Теперь вам будет доверено самое важное — жизнь и здоровье пациентов. Желаю вам успехов и благополучия. У вас все получится! Мы в вас верим!» — сказала Ольга Бурмистрова.

Всего в этом году диплом о среднем профессиональном образовании в учреждении получили 83 медсестры и медбрата. С напутственным словом к ним также обратилась исполняющая обязанности директора Шатурского филиала Московского областного медицинского колледжа Елена Полуянова. Она подчеркнула, что за годы обучения ребята прошли непростой путь и выходят из стен учебного заведения грамотными специалистами.

В ближайшее время молодые специалисты, успешно освоившие образовательную программу по специальности «сестринское дело», пополнят коллективы лечебных учреждений России.