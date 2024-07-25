Шесть выпускников из Лобни получили 100 баллов на ЕГЭ

Одиннадцатиклассники сдали все выпускные экзамены. Уже известны результаты. Максимальное количество баллов получили шесть учеников из Лобни.

Марина Кронова — выпускница школы № 8 имени Героя Советского Союза Будника получила 100 баллов по литературе. Елизавета Петухова из лицея и Арина Серикова из школы № 6 имени Сахнова сдали этот же предмет на отлично.

Двое учеников — Софья Алексеенко из лицея и Татьяна Дегтярева из школы № 1 получили максимальное количество баллов по русскому языку.

Максим Первушин из лицея выполнил все задания по химии.

Выпускники могут узнать результаты ЕГЭ на официальном портале Рособрнадзора, в личном кабинете Регионального центра обработки информации, а также в своей школе.

Напомним, с этого года вновь будут вручать серебряные медали. Их выдадут тем ученикам, у которых в аттестате есть не более двух четверок, а по русскому языку и еще одному предмету набрано от 60 баллов. Такая заслуга позволит получить дополнительные три балла при поступлении в вузы.



Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».