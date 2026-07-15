Шесть участков Тимоновского пешеходного моста отремонтируют в Солнечногорске

На Тимоновском пешеходном мосту в ближайшее время стартует ремонт шести наиболее разрушенных участков покрытия. Работы планируют начать к концу июля 2026 года.

Ремонт необходим для обеспечения безопасности при эксплуатации моста, который соединяет микрорайон Тимоново и военный городок «Сенеж».

«Тимоновский мост является муниципальной собственностью — ранее он был принят на баланс города от Министерства обороны. При этом линия наружного освещения до сих пор не передана на баланс округа. Стоит отметить, что сооружение постепенно приводится в порядок: в прошлом году был восстановлен входной узел (ступени, пандусы и перила), в текущем году обустроен подход к мосту от конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Тимоново», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Сейчас требуется разработка проектной документации на проведение комплексного ремонта мостового сооружения, для чего необходимо проведение экспертизы его текущего технического состояния.