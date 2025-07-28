Шесть участков теплосетей обновят в Шатуре к осенне-зимнему сезону

Ремонт коммуникаций теплоснабжения продолжается в муниципалитете. В текущем году специалисты Шатурского производственно-технического объединения городского хозяйства заменят на шести участках более 600 метров сетей в двухтрубном исполнении.

Работы на двух участках уже завершены. Как рассказала директор предприятия «Шатурское ПТО ГХ» Татьяна Хотинская, обновили коммуникации от тепловой камеры в направлении дома 63 на проспекте Ильича, а также участок, который попал в зону реконструкции по проспекту Ильича — вдоль домов 41 и 43.

Еще четыре участка тепловых сетей отремонтируют в августе. Работы проведут от тепловой камеры до дома 16 по улице Интернациональной, Нариманова, дом 3, и от теплосети до домов 3 и 5 по улице Академической.

«Самая ожидаемая жителями — это реконструкция теплосети и сети ГВС по улице Академической. Это те сети, которые у нас были без хозяина и переданы в МУП „ШПТО ГХ“. Мы в прошлом году провели проектные работы, в этом — закупили весь необходимый материал, в течение августа будем проводить реконструкцию с увеличением диаметра для обеспечения циркуляции для жителей этих многоквартирных домов», — сообщила Татьяна Хотинская.

На сегодняшний день выполнено уже около 57% всех запланированных работ. Полностью завершить ремонт планируют до середины сентября.