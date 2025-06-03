Шесть участков автомобильных дорог отремонтировали в Истре с начала года

В 2025 году в Истре запланирован ремонт 67 участков дорог. Шесть из них уже завершили, а к другим приступили на прошлой неделе.

Отремонтировали участки в Истре на улице Центральная, Шоссейная и Щеголева, в Дедовске на улице Парковая и улице Волоколамская, а также в Алексино и Манихино. Также к работам приступили в Новопетровском и Хмолино и в городе Истра на улице Рабочей. Отметим, что в план ремонта вносили и те участки, которые просили местные жители на «выездных администраций». Так в него вошли 50 участков муниципальных дорог, общей протяженностью 23 километра.

Что касается региональной сети, то в этом году запланировали ремонт более 29 километров. На данный момент уже готовы три участка в Дедовске: на улицах Ногина, Железнодорожной и Гражданской. Еще в работе два участка дорожного полотна, расположенных на автомобильной дороге «Волоколамское шоссе – Мансурово – Раково» и «Истра – Вельяминово – Давыдовское».