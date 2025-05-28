Шесть тысяч домов Подмосковья подключили к газу с января по президентской программе

Шесть тысяч жилых домов подключили к газу в Подмосковье с начала года в рамках президентского проекта. Всего в этом году синее топливо получат 18 тысяч семей.

Шеститысячным стал дом в деревне Назарьево Павловского Посада. Всего в округе в президентский проект вошли 47 населенных пунктов, в которых уже присоединили 1097 домов.

Сейчас специалисты «Мособлгаза» ведут работы в поселке Хуторки, деревне Арнеево, селе Битягово и других.

«В рамках этой программы в этом году запланировано подключение 18 тысяч домовладений в регионе. Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Провести газ к участку можно, подав заявку по ссылке. Для подведения сетей к дому рекомендуют заключить комплексный договор с «Мособлгазом». В него сходят проектно-изыскательные работы, строительство, техобслуживание и поставка ресурса.