Шесть связанных с героями ВОВ дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Шесть дорог, связанных с событиями и героями Великой Отечественной войны, приведут в порядок в Подмосковье в этом году. Общая протяженность ремонтируемых участков превысит 12 километров. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в региональном Минтрансе, специалисты уже привели в порядок участок между деревней Чапаевка и поселком Новый городок в Одинцове. Эта дорога проходит рядом с памятником летчикам, защищавшим московское небо в военные годы.

«Ежегодно, уже по сложившейся традиции, в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги — дороги Победы», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

Кроме того, на Осташковском шоссе в Мытищах заменят три километра покрытия рядом с мемориалом «Пантеон защитников Отечества». В Шаховской отремонтируют 2,75 километра дороги Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка, включая улицы, названные в честь местных героев.