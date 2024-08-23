Шесть школ Раменского округа вошли в топ-100 Подмосковья

Министерство образования Московской области опубликовало в телеграм-канале рейтинг лучших школ региона за 2023-2024 учебный год. В сотню вошли шесть образовательных учреждений городского округа Раменский.

Гимназия в Раменском заняла 24 место, Ново-Харитоновская школа — 27, гимназия № 2 — 28, раменская школа № 9 — 39, школа № 5 — 89 и школа № 1 — 96 место. Всего в «зеленую зону» вошли 498 образовательных учреждений Московской области, 16 из них — учреждения из Раменского округа.

Помимо этого, агентство RAEX составило рейтинг лучших образовательных учреждений России по конкурентоспособности выпускников. Аналитики определили количество школьников, которые поступили в лучшие вузы страны. Туда вошли 32 учреждения Подмосковья, в том числе гимназия из Раменского. Она заняла 143 строчку.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».