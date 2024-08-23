Шесть школ Подольска вошли в топ-100 Подмосковья в 2024 году

Школы «зеленой зоны» отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде учителей. В этом году 26 учебных заведений городского округа Подольск вошли в число лучших, шесть из них попали в топ-100 Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил ежегодный съезд педагогов. На встрече он отметил образовательные учреждения «зеленой зоны». Всего 26 школ Подольска в этом году в рейтинге в числе лучших. А шесть из них удостоились места в топ-100 Подмосковья. Это школа № 32 имени 177 истребительного авиационного московского полка, лицей № 26, лицей № 1, гимназия имени Подольских курсантов, гимназия № 4 и лицей № 23.

«Благодарю учителей и директоров за труд и любовь к детям. Впереди новый учебный год, и это очередной повод доказать, что вы лучшие!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

При поддержке губернатора в Московской области работают различные меры поддержки учителей: выплаты молодым специалистам, надбавки за классное руководство, социальная и бюджетная ипотека, компенсация аренды жилья. Сегодня в Подмосковье насчитывают 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей.

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