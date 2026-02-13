Шесть школ Коломны вошли в топ‑100 Подмосковья по итогам года

В администрации округа подвели итоги работы системы образования за 2025 год. Глава муниципалитета Александр Гречищев отметил рост числа учебных заведений, попавших в региональный рейтинг.

Совещание с директорами школ провели глава муниципалитета Александр Гречищев и начальник управления образования Янина Щеглова.

«Коломна стабильно является одним из лидеров подмосковного образования. В 2025 году шесть наших школ вошли в топ-100. Годом ранее таких было только четыре», — заявил Гречищев.

Высокие результаты показали и школьники. В региональном этапе Всероссийской олимпиады участвовали 933 ученика. 33 из них вышли в финал, 13 стали призерами. Ученик гимназии № 2 «Квантор» Александр Смирнов победил в дисциплине «Технология».

Глава округа отметил: профильное обучение помогает готовить кадры для местных предприятий. Выпускники получают знания, которые могут применить в родном городе.