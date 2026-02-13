Шесть школ Коломны вошли в топ‑100 Подмосковья по итогам года
В администрации округа подвели итоги работы системы образования за 2025 год. Глава муниципалитета Александр Гречищев отметил рост числа учебных заведений, попавших в региональный рейтинг.
Совещание с директорами школ провели глава муниципалитета Александр Гречищев и начальник управления образования Янина Щеглова.
«Коломна стабильно является одним из лидеров подмосковного образования. В 2025 году шесть наших школ вошли в топ-100. Годом ранее таких было только четыре», — заявил Гречищев.
Высокие результаты показали и школьники. В региональном этапе Всероссийской олимпиады участвовали 933 ученика. 33 из них вышли в финал, 13 стали призерами. Ученик гимназии № 2 «Квантор» Александр Смирнов победил в дисциплине «Технология».
Глава округа отметил: профильное обучение помогает готовить кадры для местных предприятий. Выпускники получают знания, которые могут применить в родном городе.