Шесть школ и детсадов капитально отремонтируют в округе Пушкинский в 2026 году

Масштабное обновление сразу шести зданий учреждений образования при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева запланировано в муниципалитете на будущий год. Также будут возведены две пристройки к школам.

Капитальный ремонт проведут в средней школе № 1 на улице Академика Янгеля в Красноармейске, в Образовательном комплексе № 7, корпус № 2, на улице Кольцовская в Пушкино; в корпусах № 1 и № 3 Софринского образовательного комплекса. Работы начнутся также в двух корпусах детского сада «Ручеек» на улице Богданова в Ивантеевке и на 3-м Акуловском проезде в Пушкино.

Пристройки появятся у Образовательного центра № 2 на улице Хлебозаводская у гимназии № 6 в Ивантееве на улице Смурякова в Ивантеевке.

Напомним, в 2025 году в городском округе капитально отремонтировали пять учреждений образования: гимназию № 3 в Ивантеевке, Ашукинский образовательный комплекс, Образовательный центр № 1 в Красноармейске, детские сады «Аленушка» в поселке Зверосовхоза и «Ромашка» в

Ивантеевке. В этом учебном году также открыли новую школу — корпус № 6 Образовательного комплекса № 11 в микрорайоне Новое Пушкино.