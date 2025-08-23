Шесть школ Балашихи вошли в топ-100 лучших в Подмосковье
На ежегодном Форуме педагогов Московской области были представлены итоги рейтинга образовательных организаций региона. Шесть школ городского округа Балашиха вошли в престижный топ-100, продемонстрировав высокий уровень подготовки учащихся и профессионализм педагогов.
Балашихинский лицей занял 24-е место, школа № 30 — 34-е, гимназия № 2 — 45-е. Также в рейтинг вошли лицей (56-е место), школа № 26 (58-е место) и гимназия № 11 (95-е место).
Рейтинг формировался с учетом ключевых показателей: результаты ЕГЭ, успехи школьников в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах, профессиональные достижения педагогов, качество воспитательной работы и востребованность внеурочной деятельности.
В этом году впервые оценивалось внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс, что подчеркивает ориентированность школ на современные подходы.
Достижения балашихинских школ подтверждают эффективность работы педагогических коллективов и значимость внедрения инновационных практик.