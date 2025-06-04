Шесть проектов из Подмосковья вышли в полуфинал конкурса «Родная игрушка»

Участников полуфинала Всероссийского конкурса «Родная игрушка» от общества «Знание» и «Движения первых» определили в День защиты детей. При отборе учитывали мнение жюри и результаты народного голосования. Из 62 лучших проектов — шесть инициатив из Подмосковья.

Московская область смогла заявить о себе в пяти номинациях. Об этом передали в Минобразования региона.

Коллекцию текстильных кукол «Мастера земли Русской: хранители традиций» отметили в категории «Сюжетно-образная игрушка». Каждый ее персонаж олицетворяет традиционные промыслы родного края.

Интеллектуально-развлекательная головоломка «Наличники. Суздаль» стала полуфиналистом в «Настольной игре». Пазл знакомит детей с архитектурным наследием и особенностями русского зодчества.

Деревянный конструктор «Архангельский конек», созданный по мотивам игрушек Русского Севера и интерактивная деревянная модель «Русская изба с секретами» прошли в категории «Конструктор и сборная модель».

В номинации «Техническая и технологическая игрушка» лучшим стал масштабируемый образовательный конструктор «Железные дороги России» для развития технических навыков у детей разного возраста — от простых механически подвижных конструкций до интерактивных элементов с Bluetooth управлением и возможностью программирования.

Музыкальный 3D-анимационный сериал «Цветняшки!» также прошел в полуфинал. Проект направлен на развитие музыкального слуха и эмоционального восприятия детей через позитивные истории о семье и дружбе. Всего в нем 15 эпизодов по семь минут каждый.

В ведомстве также отметили, что победители конкурса станут известны осенью 2025 года на всероссийском фестивале детских игр. Лучшие проекты получат возможность массового производства и распространения через крупные розничные сети.