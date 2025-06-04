Шесть проектов из Подмосковья примут участие во всероссийской туристической премии

В шорт-лист ежегодной премии Russian Traveler Awards 2025 вошли шесть проектов из Московской области. В Министерстве культуры и туризма региона уточнили, что среди номинантов не только знаковые места, но также традиции и блюда.

В этом году за звание лучших будут бороться парк усадьбы Кривякино, федоскинская лаковая миниатюра, зарайская коврижка, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», Приокско-Террасный заповедник, а также фестиваль «Город танцует в парках».

Проголосовать за подмосковные проекты может любой желающий до 31 октября на сайте премии. Для участия в голосовании потребуется пройти процедуру регистрации.

Итоги конкурса объявят в ноябре. Лучшие проекты попадут на страницы журнала.

Напомним, что премия вручается с 2021 года. Она стала важным ориентиром для российских путешественников.