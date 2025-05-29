Шесть пляжей откроют в Орехово-Зуеве

В преддверии летнего сезона жители смогут отдохнуть на шести официально разрешенных для купания пляжах. Администрация округа сообщила об открытии пляжей на озере «Исаакиевское», карьерах «Амазонка» и «Нажицы», водоеме «Мечта» у деревни Юркино, пляже водоема «Горский» у села Гора, а также на пляже «Золотые пески» у деревни Коротково.

Все указанные водные объекты прошли проверку на соответствие санитарным нормам и требованиям безопасности и были зарегистрированы в Главном управлении МЧС России по Московской области. В настоящее время ведутся активные работы по подготовке пляжей к приему отдыхающих. Специализированные бригады проводят очистку водоемов от излишней растительности и мусора, а также занимаются уборкой прибрежной зоны. Планируется, что к началу купального сезона все шесть пляжей будут полностью готовы.

«Пробы воды проверены по санитарным показателям. Места массового отдыха обработаны от клещей и малярийных комаров. На всех официальных пляжах будут дежурить спасатели. Отдельное внимание уделим профилактической работе», — сообщил глава округа Руслан Заголовацкий.