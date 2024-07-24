Пять школ и детских садов отремонтируют в Химках к концу года

Капитальный ремонт ведется в шести образовательных учреждениях в Химках. Пять из них сдадут к концу года.

Ремонт в гимназии № 23 находятся на финальном этапе: специалисты укладывают полы, устанавливают освещение и окрашивают фасад.

Дом детского творчества «Созвездие» готов на 30%. Строители штукатурят стены и обновляют кровлю.

Работы в детском саду на 350 мест в деревне Юрлово также подходят к концу. Внутри оборудовали современные музыкальные и спортивные залы, групповые комнаты, медицинский кабинет.

Эти три объекта откроют к 1 сентября. К концу года завершится реконструкцию дошкольного отделения лицея № 7 в Старых Химках. Там рабочие демонтировали полы, стены, коммуникации и стяжки. Внутреннюю отделку ведут и в детском саду «Радуга». Строители устанавливают системы отопления и канализации, меняют кровлю.

Напомним, что к 2026 году в Новогорске построят воспитательно-образовательный комплекс. Сейчас ведутся проектно-изыскательные работы.

«Ремонт учреждений образования, социальных объектов в Химках проводим при поддержке губернатора Андрея Воробьева. За ходом реконструкции тщательно следят наши депутаты, педагоги и родительская общественность. Особое внимание уделяем качеству проводимых работ, а также соблюдению заявленных сроков», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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