Шесть объектов образования откроют в Химках в 2025 году

Две школы, три детских сада и Дом детского творчества в Химках откроют после реконструкции в 2025 году. Ход строительства обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов.

Дом детского творчества в Новых Химках готов на 88%. Рабочие трудятся над внешней отделкой здания и прокладкой инженерных сетей. Открытие учреждения запланировано на первый квартал 2025 года.

Специалисты закончили монтажные работы в детском саду «Радуга». Стартовал следующий этап реконструкции — отделка внутренних помещений. Также строители приступили к прокладке канализации и внутренних сетей и установке отопительных систем. Объект готов уже наполовину, открытие назначили на 1 сентября. Также к сентябрю начнет функционировать дошкольное отделение при лицее № 7 в Старых Химках.

Реконструкция школы № 8 идет полным ходом. Специалисты облагораживают территорию учреждения, устанавливают новое оборудование и мебель. Внешний вид здания сохранит исторический облик.

Корпус гимназии № 23 также обновят. Здание сможет вместить 250 учеников. Специалисты уже приступили к демонтажу.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в Химках стартовала разработка проекта реконструкции школы «Наследие».