Шесть новых детских площадок откроют в Ленинском округе в 2025 году

Планы по обустройству детских игровых площадок на будущий год озвучили в Ленинском округе. В муниципалитете появятся шесть современных комплексов.

Площадь каждого такого объекта составит от 150 до 200 квадратных метров. Они появятся во многих локациях муниципалитета — от Дрожжина до Развилки.

«Определены следующие локации для установки новых площадок. Два игровых комплекса появятся в шестом микрорайоне Видного — на улицах Ольховая и Березовая, по одному — в деревне Пуговичино, поселках Дрожжино и Развилка, поселке подсобного хозяйства Суханово», — отметил начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.

Все площадки построят по строгим стандартам и требованиям. На них будет безопасное покрытие, игровые элементы для детей разного возраста и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Работы профинансируют за счет средств местного бюджета.

Отметим, что всего в округе в уходящем году установили или модернизировали 16 детских площадок. Два больших игровых комплекса появились в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.